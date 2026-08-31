AS Roma : Gasperini réclame encore deux recrues

Après avoir bouclé l’arrivée de Marten De Roon et de Leonardo Balerdi en provenance de l’OM, la Roma entend encore profiter des dernières heures du mercato pour renforcer son effectif selon la Gazzetta dello Sport. Gian Piero Gasperini a confirmé qu’il attendait un ailier gauche et un défenseur, estimant que ces deux renforts permettraient de compléter son groupe. Le technicien italien a également expliqué que l’arrivée de De Roon pouvait offrir des marges financières supplémentaires au club pour avancer sur ces dossiers. En revanche, Gasperini a fermement démenti tout départ de Matías Soulé, assurant que l’Argentin n’avait fait l’objet d’aucune offre et qu’il comptait toujours sur lui.

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« Pour compléter l’effectif, il nous manque encore un joueur sur l’aile gauche, et nous comptons bien le recruter, notamment grâce à l’arrivée de De Roon, qui nous permettra de réaliser un bénéfice financier. Peu importe que le nouvel ailier soit droitier ou gaucher : je considère le joueur dans son ensemble. Il nous manque un latéral et un arrière. Lulli a quelque peu comblé le vide au milieu, mais il ne faut pas trop lui mettre la pression. Si deux nouvelles recrues arrivent, nous serons au complet. Jusqu’à présent, nous avons beaucoup modifié l’effectif, plutôt que le onze de départ, afin de le rendre plus compétitif compte tenu du nombre important de matchs à jouer », a notamment expliqué Gian Piero Gasperini en conférence de presse.