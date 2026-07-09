Lorient recrute Gabin Bernardeau

La semaine passée, nous vous annoncions en exclusivité l’accord entre Nice et Lorient pour le transfert du jeune milieu de terrain Gabin Bernardeau (20 ans). Ce jeudi, les Merlus viennent d’officialiser l’arrivée du joueur qui a coûté environ 1 M€.

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«Le FC Lorient est heureux d’annoncer la signature de Gabin Bernardeau pour les quatre prochaines saisons. Le milieu de terrain de 20 ans rejoint les Merlus en provenance de l’OGC Nice et est désormais lié au club morbihannais jusqu’en juin 2030», peut-on lire dans le communiqué publié par le club breton.