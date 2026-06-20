Coupe du Monde 2026 : le président de la fédération brésilienne provoque un énorme scandale !

La Coupe du Monde 2026 bat son plein et le Brésil avance pour l’instant sans véritable accroc sur le terrain. La victoire convaincante face à Haïti sur le score de (3-0) a permis à la Seleção de confirmer ses ambitions et de renforcer sa position parmi les favoris du tournoi après un match nul frustrant (1-1) en ouverture face au Maroc. Pourtant, malgré ce succès maîtrisé, l’actualité autour de l’équipe nationale ne se limite pas aux performances sportives, encore plus au pays du ballon rond sud-américain. Depuis plusieurs jours, les débats se multiplient au pays autour de nombreux sujets qui gravitent autour de la sélection auriverde. Les choix de Carlo Ancelotti, l’état de forme de certaines stars dont Neymar, la gestion de la nouvelle génération dont le cas Endrick, ainsi que les interventions répétées du monde politique alimentent un flot permanent de discussions, à quelques mois des élections présidentielles où le maillot jaune a toujours été utilisé. Comme souvent lorsqu’une Coupe du Monde concerne le Brésil, chaque détail prend une ampleur considérable et chaque déclaration est disséquée dans les médias nationaux.

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La polémique a encore pris du poids après les propos du président Lula visant Neymar. Le président brésilien a surpris une grande partie de l’opinion en ironisant publiquement sur l’attaquant, absent lors du succès contre Haïti. Cette sortie a immédiatement déclenché une vague de réactions dans un pays où les relations tendues entre les deux personnalités sont connues depuis longtemps. Le clan Neymar n’a pas tardé à réagir de manière indirecte à travers une publication mettant en avant le travail du joueur à l’entraînement. Dans le même temps, Carlo Ancelotti continue de gérer avec prudence le retour progressif de sa star. Le technicien italien tente de préserver l’équilibre du groupe malgré une pression médiatique constante qui accompagne chacun de ses choix depuis le début de la compétition. Alors que l’attention semblait déjà largement monopolisée par ces débats, un autre dossier est venu secouer le football brésilien.

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Le malaise autour du président de la CBF

Quelques jours seulement après le début de la Coupe du Monde 2026, le président de la Confédération brésilienne de football (CBF), Samir Xaud, s’est retrouvé au cœur d’un scandale retentissant après la publication de révélations concernant sa vie privée et l’utilisation présumée de ressources financières liées à la fédération. Plusieurs médias brésiliens ont publié des photographies montrant le président de la CBF en compagnie de Camila Cristina Andrade, une entrepreneuse originaire de l’État de Roraima, lors d’un dîner à Manhattan. Les révélations affirment également que cette dernière aurait séjourné dans un hôtel de luxe à New York dont la réservation aurait été liée au dirigeant. Les accusations vont encore plus loin puisque certaines enquêtes évoquent des dépenses potentiellement prises en charge par la Confédération brésilienne de football, notamment des frais d’hébergement, de transport et d’autres déplacements réalisés dans le cadre de voyages internationaux. D’autres cas auraient également été signalés lors de précédents événements organisés par la fédération, dont la Coupe intercontinentale à Doha remportée par le PSG face à Flamengo. La CBF a fermement démenti tout détournement de fonds et assure qu’aucune dépense personnelle de Samir Xaud n’a été réglée avec l’argent de l’institution. Les dépenses évoquées par la presse brésilienne dépasseraient déjà les 76 000 reais, soit près de 16 000 dollars, sans compter plusieurs frais annexes dont le montant n’a jamais été précisé.

Malgré ces dénégations, les clichés diffusés et les montants évoqués ont provoqué un énorme retentissement au Brésil, alimentant les soupçons et renforçant le malaise qui entoure déjà la sélection en pleine Coupe du Monde. Face à l’ampleur de la polémique, Samir Xaud a quitté temporairement l’environnement de la Seleçao pour rejoindre Orlando où il a multiplié les réunions avec des responsables du football brésilien afin de tenter d’éteindre l’incendie médiatique. Les coulisses de cette crise révèlent un malaise particulièrement profond. Selon UOLet Globo, l’absence du président puis son retour auprès de la délégation ont alimenté de nombreuses discussions parmi les joueurs, le staff technique et les familles présentes aux États-Unis. L’affaire aurait même perturbé la stratégie mise en place depuis plusieurs semaines afin de préserver le groupe de toute agitation extérieure, un détail qui a toujours été très cher à Carlo Ancelotti. Des membres de la délégation auraient estimé que les controverses entourant le patron de la CBF détournaient inutilement l’attention de l’objectif principal. L’ancien entraîneur du Real Madrid et de l’AC Milan aurait été informé des développements de ce dossier. Le retour de Xaud dans l’environnement de l’équipe n’aurait d’ailleurs pas dissipé les tensions, plusieurs observateurs évoquant un climat pesant au moment où le Brésil tente de rester concentré sur sa quête d’un sixième titre mondial.

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EL ESCÁNDALO QUE SACUDE AL FÚTBOL BRASILEÑO: ACUSAN AL PRESIDENTE DE LA CBF DE IR CON SU AMANTE AL MUNDIAL



⚫ Samir Xaud habría usado fondos de la CBF para costear la estadía de la empresaria Camila Andrade en Nueva York.



⚫ Los gastos en el hotel de Nueva York superan los 12… — TN - Todo Noticias (@todonoticias) June 15, 2026

Pour tenter d’éteindre totalement l’incendie, la direction de la CBF a alors lancé une véritable opération de gestion de crise. Lors de réunions organisées avec des présidents de fédérations et plusieurs alliés, Samir Xaud aurait, d’après UOL, fondu en larmes en affirmant que sa famille restait sa priorité absolue. Ses soutiens ont parallèlement entrepris des vérifications destinées à démontrer que les dépenses évoquées dans les révélations médiatiques n’avaient pas été financées par la confédération. Des discussions ont également été menées avec des clubs influents afin de préserver la stabilité de sa présidence. Malgré ces efforts, le scandale continue de faire grand bruit au Brésil où certains y voient une affaire de gouvernance susceptible d’écorner l’image de la fédération en pleine Coupe du Monde. D’autres estiment que le dirigeant pourrait également être la cible d’intérêts opposés aux réformes qu’il souhaite mener au sein du football national. Une chose demeure certaine, la victoire contre Haïti a été reléguée au second plan par une crise qui fragilise la CBF et qui place désormais Samir Xaud sous une pression immense au moment le plus sensible de l’année pour le football brésilien. Décidément tous les dirigeants du football mondial semblent vouloir apporter leur pièce à un grand édifice de polémiques dans ce mondial nord-américain…