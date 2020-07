PSG : Mauro Icardi juge le potentiel de Mbappé

Mauro Icardi était arrivé de l'Inter l'été dernier sous la forme d'un prêt avec option d'achat pour concurrencer Edinson Cavani. L'Argentin a réussi son pari en ayant les faveurs de Thomas Tuchel par rapport à l'Uruguayen. Le contrat du Matador arrive à son terme et n'a pas été prolongé pendant que le club parisien à concrétiser son envie de conserver Icardi. L'attaquant de 27 ans a ainsi pris part à 32 matchs avec le PSG. L'année prochaine, il formera un quatuor explosif avec Di Maria, Neymar et Mbappé.

Interrogé par France Football, l'ancien de l'Inter a donné son avis sur le potentiel du jeune attaquant français : « C’est un mec qui est encore jeune mais qui a déjà réalisé de grandes choses. Oui, c'est un crack, même s’il a encore beaucoup de temps devant lui pour le démontrer, il va devenir ces prochaines années l’un des meilleurs joueurs au monde. Je pense qu’il va encore beaucoup nous surprendre. Oui, je n’ai aucun doute là-dessus. On le voit match après match. Il est conscient de son potentiel et a la tête sur les épaules pour devenir le meilleur joueur du monde ». À voir maintenant s'il pourra concrétiser son potentiel et ce dès cette saison. Même s'il ne jouera pas le quart de finale contre l'Atalanta, il pourra être très utile en cas de poursuite de la Ligue des Champions.