Barça : Lamine Yamal sort du silence après sa blessure

Fin de saison en club pour Lamine Yamal. Si le numéro 10 barcelonais pourra bien être là pour le Mondial, sa blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche va l’éloigner des terrains pendant environ 5 semaines. Il ne pourra donc plus disputer de rencontre avec le Barça, et il va notamment manquer le Clasico du 10 mai. Sur les réseaux sociaux, l’Espagnol a pris la parole.

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« Cette blessure m’éloigne du terrain au moment où je voulais le plus être là, et je ne peux pas expliquer à quel point ça fait mal. Ça fait mal de ne pas pouvoir me battre aux côtés de mes coéquipiers, de ne pas pouvoir aider quand l’équipe a besoin de moi. Mais je crois en eux et je sais qu’ils vont tout donner à chaque match. Je serai là, même depuis l’extérieur, à les soutenir, les encourager et pousser comme si j’étais sur le terrain. Ce n’est pas la fin, c’est juste une pause. Je reviendrai plus fort, avec plus de volonté que jamais, et la saison prochaine sera meilleure. Merci pour les messages et Visca Barça. 💙❤️ », a écrit Lamine Yamal sur son compte Instagram.