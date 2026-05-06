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OM : très agacé, Habib Beye a écourté l’entraînement du jour et en veut encore à Mason Greenwood !

Par Santi Aouna
1 min.
Habib Beye sur le banc de l'OM @Maxppp

L’ambiance est plus que jamais tendue à l’Olympique de Marseille. Furieux de l’attitude des joueurs à Nantes, les dirigeants phocéens avaient décidé d’organiser une mise au vert à la Commanderie « jusqu’à nouvel ordre ». Et visiblement, ça n’a pas servi de leçon aux partenaires de Mason Greenwood.

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Santi Aouna
🚨EXCL: 🔵⚪️ #Ligue1 |

⚠️ Habib Beye a écourté l’entraînement de ce matin, très agacé par la séance du jour.

😡 À la fin, le coach marseillais a quitté le terrain en donnant un gros coup dans plusieurs ballons avant de rentrer directement au vestiaire.

👀 Mason Greenwood, est encore dans son viseur, Beye n’ayant pas apprécié son rendement durant la séance.

Avec @sebnonda
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Selon nos informations, Habib Beye a écourté la séance d’entrainement ce matin. Le coach marseillais était très agacé par la séance proposée par ses joueurs, au point de quitter le terrain furieux et de filer directement au vestiaire. L’ancien défenseur a toujours Greenwood dans son viseur, car il n’a pas apprécié son rendement pendant cet entraînement.

Pub. le - MAJ le
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