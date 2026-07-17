Le FC Nantes perd patience face au fantôme Mostafa Mohamed !

Relégué en Ligue 2, au terme d’une saison 2025-2026 chaotique, le FC Nantes tente de se reconstruire peu à peu. Pour débuter cette nouvelle ère, loin de l’élite, la direction nantaise a fait appel à un ancien nom bien connu de la maison canari pour rebondir : Michel Der Zakarian. De retour depuis la mi-juin à Nantes, le technicien de 63 ans est néanmoins déjà confronté à un premier problème d’envergure. Alors que les joueurs ont repris le chemin de l’entraînement le 24 juin dernier, Mostafa Mohamed (28 ans) manque à l’appel et a cessé de donner des nouvelles à son nouvel entraîneur et à son club.

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Une situation qui exaspère grandement Der Zakarian. « Moi, je n’ai jamais vu ça quoi ! Aujourd’hui, on voit beaucoup de choses dans le foot qui sont incohérentes. C’est lui qui a décidé de faire ça. On verra quand il revient », avait-il tout simplement lâché, après l’amical remporté contre Fleury (L3) (5-0), le 11 juin dernier. Sauf qu’un mois plus tard, la situation n’a pas évolué et l’ancien joueur de Galatasaray est toujours absent. « On l’appelle, des fois, il ne répond pas, expliquait Der Zakarian en conférence de presse jeudi. C’est le club qui appelle, moi, je ne l’ai pas appelé. Il n’y a pas de réponse des fois. On ne le paye pas, c’est tout. Il ne veut pas venir travailler, c’est lui qui est en faute, pas nous. S’il ne veut pas venir s’entraîner, il reste chez lui. »

Le fantôme Mostafa Mohamed reste introuvable

Est-il réellement « chez lui », comme l’indique Der Zakarian ? En effet, Mohamed se fait également discret sur les réseaux sociaux, lui qui n’a pas été convoqué pour la Coupe du Monde 2026 avec l’Égypte. Contacté régulièrement par son club, il ne donne aucun signe de vie. Un imbroglio inédit pour la famille Kita, à la tête du club depuis 2007. Selon L’Équipe, un courrier est quotidiennement adressé à Mostafa Mohamed pour lui signifier qu’il ne sera pas payé.

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Le club nantais pense également que l’international égyptien (67 sélections) - dont le contrat se termine en 2027 - a un plan derrière la tête. Mais pour le moment, le club présidé par Waldemar Kita n’a pas fixé de prix en cas de vente de son avant-centre aux 136 matchs disputés (29 buts, 8 passes décisives). En plus de le sanctionner financièrement, le FC Nantes a prévu de l’envoyer avec la réserve, en National 2, une fois son retour acté. Reste à savoir quand…