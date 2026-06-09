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Espagne, Luis de la Fuente : « je pense que nous avons les 6 meilleurs milieux de terrain du monde »

Par Allan Brevi
1 min.
Rodri et Luis de la Fuente discutent pendant un match de l'Euro 2024. @Maxppp
Pérou 1-3 Espagne

Déjà assurée d’un succès maîtrisé face au Pérou (3-1) lors de son dernier match de préparation avant le Mondial 2026, l’Espagne a terminé son stage mexicain avec confiance. À Puebla, malgré les conditions difficiles liées à l’altitude et les absences de cadres comme Lamine Yamal et Nico Williams, la Roja a rapidement fait la différence grâce à Mikel Oyarzabal et Pedri en première période, avant de sceller le score après la pause sur un but contre-son-camp. Un dernier test abouti qui permet aux Champions d’Europe de poursuivre leur série d’invincibilité et d’aborder la Coupe du Monde avec ambition.

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Après le match, en conférence de presse, Luis de la Fuente s’est montré particulièrement satisfait de la prestation de ses joueurs. Le sélectionneur espagnol a notamment insisté sur la qualité collective affichée : « nous avons très bien terminé la rencontre, sans aucune blessure et avec de très bonnes phases de jeu. » Il a également encensé ses joueurs : « Rodrigo est en pleine forme. Il aurait pu jouer davantage. Mikel Merino se débrouille bien et n’a plus besoin de le prouver. Tout le monde arrivera en pleine forme. On peut être rassurés. Je pense que nous avons les 6 meilleurs joueurs du monde au milieu de terrain ». Une sortie qui devrait faire débat, au vu des saisons respectives de Vitinha et João Neves avec le PSG.

Pub. le - MAJ le
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