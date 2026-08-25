Menu Rechercher
Commenter 5
Liga

Le Real Madrid boucle l’arrivée d’Oscar Naasei

Par Aurélien Macedo
1 min.
Florentino Perez, avec le Real Madrid @Maxppp

Actif cet été, le Real Madrid a déboursé 25 millions d’euros avec six arrivées. Ainsi, Yan Diomande (RB Leipzig), Marc Cucurella (Chelsea), Carlos Espi (Levante), Denzel Dumfries (Inter Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool) et Bernardo Silva (Manchester City) ont rejoint la Casa Blanca. Mais les Merengues est sur le point de faire une nouvelle recrue dans cette fin de mercato.

La suite après cette publicité

Défenseur central de Grenade, Oscar Naasei (21 ans) sort d’une solide saison en deuxième division espagnole où il avait disputé 39 matches (1 but). Le joueur ghanéen de 21 ans dispose d’un contrat jusqu’en juin 2028, mais les Merengues sont en train de boucler l’arrivée du joueur pour un montant avoisinant 10 millions d’euros selon As. Il devrait évoluer dans un premier temps avec la Castilla.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Oscar Naasei Oppong

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Oscar Naasei Oppong Oscar Naasei Oppong
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier