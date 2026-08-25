Le Real Madrid boucle l’arrivée d’Oscar Naasei

Actif cet été, le Real Madrid a déboursé 25 millions d’euros avec six arrivées. Ainsi, Yan Diomande (RB Leipzig), Marc Cucurella (Chelsea), Carlos Espi (Levante), Denzel Dumfries (Inter Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool) et Bernardo Silva (Manchester City) ont rejoint la Casa Blanca. Mais les Merengues est sur le point de faire une nouvelle recrue dans cette fin de mercato.

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Défenseur central de Grenade, Oscar Naasei (21 ans) sort d’une solide saison en deuxième division espagnole où il avait disputé 39 matches (1 but). Le joueur ghanéen de 21 ans dispose d’un contrat jusqu’en juin 2028, mais les Merengues sont en train de boucler l’arrivée du joueur pour un montant avoisinant 10 millions d’euros selon As. Il devrait évoluer dans un premier temps avec la Castilla.