Sochaux : ça sent mauvais pour Vincent Hognon

Entraîneur de Sochaux depuis l’été 2025, Vincent Hognon est lié au club doubiste jusqu’à la fin de la saison 2026-2027. Mais aujourd’hui, la question se pose réellement de savoir si l’ancien défenseur central tiendra jusqu’au terme de son contrat.

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Remonté en Ligue 2 l’été dernier après trois saisons passées en Ligue 3, Sochaux est actuellement 12e du classement, avec seulement deux victoires en dix matchs. Et selon nos informations, Hognon se trouve aujourd’hui en grande difficulté. La raison ? Des résultats décevants et des choix tactiques parfois jugés incompréhensibles, qui ont progressivement fait perdre au technicien français une grande partie de son groupe.