Ligue 1 : le groupe de l’OM pour le choc à Rennes

Choc au Roazhon Park ce soir entre le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille. Un peu plus tôt dans la matinée, les Rouge et Noir ont dévoilé le groupe des 21 joueurs retenus par Franck Haise. Un groupe quasiment au complet. Cette fois, c’est au tour de Bruno Genesio d’annoncer les hommes retenus pour retrouver le chemin de la victoire.

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👥 Le groupe retenu par Bruno Genesio pour le déplacement à Rennes #SRFCOM pic.twitter.com/MoRBLcP1aI — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 11, 2026

Battu lors des deux dernières journées de championnat, l’OM (11e au classement) va emmener 21 joueurs. Hormis les blessés Tochukwu Nnadi et Geoffrey Kondogbia, Bruno Genesio peut compter sur toutes ses forces vives. Rendez-vous ce soir à 20h45 pour le coup d’envoi de la rencontre.