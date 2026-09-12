Liverpool : la nouvelle prestation délicate de Bradley Barcola

Après une première sortie contrastée face à l’Atlético en Ligue des champions, Bradley Barcola espérait sans doute profiter de sa première titularisation en Premier League pour lancer véritablement son aventure à Liverpool. Mais face à Fulham, l’ancien joueur du PSG a encore connu une rencontre en demi-teinte. Les Reds ont été tenus en échec (0-0), concédant déjà leur troisième match nul de la saison en seulement quatre journées, tandis que le Français peine encore à trouver son rythme.

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Aligné pendant 72 minutes, Barcola n’est pas parvenu à peser suffisamment sur la rencontre. Ses statistiques illustrent une prestation délicate : un seul tir, non cadré, aucun dribble réussi sur deux tentatives, aucun centre réussi sur deux tentatives, 50% de duels gagnés, dix ballons perdus et seulement 32 ballons touchés. Une copie mitigée pour l’ailier français, qui avait déjà alterné le bon et le moins bon quelques jours plus tôt face à l’Atlético. Pour Liverpool comme pour Barcola, ce début de saison est donc loin d’être idéal.

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Un rythme à trouver

En conférence de presse, Andoni Iraola a toutefois appelé à la patience concernant son nouveau joueur malgré le poids de son transfert XXL. Le technicien a notamment évoqué un manque de fraîcheur physique, qui ne concerne pas uniquement l’ancien Parisien. « Bradley est un joueur que nous préparons physiquement avec des matchs, et ces matchs lui permettront d’atteindre la forme physique que nous recherchons. Mais il n’y a pas que Bradley, nous manquons de fraîcheur. Je ne me souviens que d’une seule occasion franche pour Fulham et nous avons conservé notre structure, mais offensivement, nous devons faire beaucoup mieux. »

Iraola a également insisté sur la polyvalence de Barcola, utilisé à droite contre l’Atlético avant de retrouver son couloir gauche face à Fulham. « Je pense que je l’ai dit beaucoup de fois, nous avons quatre ailiers et probablement, avant la saison, tout le monde aurait dit que nous avions plus d’ailiers gauches que d’ailiers droits parce qu’ils ont plus joué là-bas. Tous les ailiers joueront à droite et à gauche, en fonction des confrontations, de l’endroit où nous pensons qu’ils seront plus dangereux, parfois des exigences défensives, de ce que nous ressentons et de ce que nous analysons. Je pense que Bradley, comme tout le monde, les quatre, ont déjà joué des deux côtés et ce sera comme ça toute la saison. » Barcola va donc devoir rapidement monter en puissance pour s’imposer dans une attaque de Liverpool qui cherche encore son rythme. Car du côté de la presse anglaise, on évoque déjà le prix de son transfert…