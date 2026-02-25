Torino : des supporters déposent des excréments en guise de protestation

La tension est montée d’un cran autour du Torino, actuellement 15e. En pleine mauvaise saison en Serie A, marquée par une série de résultats décevants et un jeu jugé insuffisant, un petit groupe de supporters a franchi une limite symbolique en déposant des excréments devant le centre d’entraînement du club. Ce geste choc intervient dans un climat déjà lourd, alors que l’entraîneur italien, Marco Baroni, a récemment été limogé pour tenter d’enrayer la spirale négative. Malgré ce changement sur le banc, la contestation ne faiblit pas, signe d’un malaise plus profond au sein de l’environnement granata.

La colère vise surtout la direction et en particulier le président Urbano Cairo, accusé par une partie des tifosi d’un manque d’ambition sportive et d’investissements insuffisants. Les supporters reprochent à la direction une gestion jugée trop prudente, qui maintient le club dans le ventre mou du championnat sans réelle perspective européenne. Ce nouvel épisode de protestation illustre la fracture grandissante entre une frange des fans et les dirigeants turinois, dans un contexte où l’identité et les ambitions historiques du Torino semblent, aux yeux des contestataires, mises à mal.