L’OL dispose d’une belle enveloppe pour son mercato

Le 4 juillet dernier, la DNCG a décidé un encadrement du recrutement et de la masse salariale de l’Olympique Lyonnais. Et malgré un appel tenté par John Textor et ses équipes, la sanction a bien été confirmée par l’instance. De quoi clairement mettre à mal le mercato du club rhodanien. Seuls le latéral droit Clinton Mata (30 ans) et le milieu de terrain Skelly Alvero (21 ans) ont été recrutés, mais pour le reste, les rumeurs d’arrivée restent maigres.

Pourtant, alors que l’OL poursuit difficilement sa pré-saison, Laurent Blanc espère encore d’autres renforts. «Si vous voulez marquer, il faut être dangereux, c’est notre note négative. J’espère que quelques joueurs supplémentaires vont rejoindre l’effectif pendant le mercato», avait-il expliqué après la défaite contre Molenbeek (0-1). Et selon les informations de L’Équipe, le club disposerait d’une enveloppe de près de 25 M€ pour son mercato.

L’OL a ciblé trois postes à renforcer

Il est également précisé qu’un milieu de terrain défensif, un attaquant et un défenseur central sont toujours espérés. La cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais avait ciblé l’international géorgien Saba Sazonov (2 capes). Un jeune cadre du Dinamo Moscou avec qui il n’a plus qu’un an de contrat. Mais même si John Textor ne souhaite plus vendre facilement les jeunes talents du centre de formation, il va falloir vendre pour enregistrer de nouvelles recrues.

En effet, la sanction infligée par la DNCG oblige le club rhodanien à vendre, avant d’enrôler de nouveaux joueurs. Jérôme Boateng, Moussa Dembélé, Houssem Aouar, Romain Faivre ou encore Thiago Mendes ont quitté Lyon, mais d’autres départs comme Karl Toko Ekambi, Tino Kadewere, Youssouf Koné et Jeff Reine-Adélaïde sont espérés. Selon nos informations, le club émirati d’Al Jazira a fait une offre pour enrôler l’attaquant camerounais.