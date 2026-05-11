Marcus Rashford répond cash sur son avenir au FC Barcelone !

Le FC Barcelone retenait son souffle avant un Clasico brûlant ce dimanche. Face à un Real Madrid en crise et avec un Camp Nou incandescent, le Barça avait l’occasion de faire le back-to-back en Liga en cas de succès face à son ennemi juré. En l’absence de Lamine Yamal, Hansi Flick avait fait le choix fort de titulariser Marcus Rashford sur l’aile droite plutôt que Roony Bardghji. Et l’Anglais a récompensé cette confiance d’une manière éclatante. D’une position délicate pour un droitier, il a expédié un coup franc direct dans la lucarne de Courtois pour ouvrir le score et mettre les Blaugranas sur la voie de leur deuxième championnat de suite.

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Un but qui restera gravé dans les mémoires, et qui s’inscrit dans une saison très honorable pour le joueur prêté par Manchester United qui compile désormais 14 buts et 12 passes décisives en 48 matchs, dont plusieurs réalisations décisives dans les grands rendez-vous. Auteur d’un match plutôt intéressant malgré un léger déchet par moment, le numéro 14 du Barça a répondu aux attentes placées en lui et a été l’un des joueurs les plus déterminants dans la quête de ce titre ce dimanche. Il y a encore quelques mois, Rashford étouffait à Manchester. Relégué sur le banc et écarté du groupe par Ruben Amorim, sa carrière prenait une tournure peu agréable. Son passage à Barcelone a tout changé.

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"Si j’étais magicien, je resterais au Barça"

Avec du temps de jeu, de la confiance et un collectif taillé pour performer, Rashford a clairement retrouvé des couleurs et a remporté, à 28 ans, le premier championnat de sa carrière. Interrogé par la BBC après le coup de sifflet final, Rashford a savouré l’instant avec humilité. Sur son chef-d’œuvre de la soirée, il a confié : «le coup franc ? Je n’allais pas le tirer. Je ne voyais pas l’angle et je ne savais pas où viser, mais tout le monde m’a encouragé à le tirer, ce qui m’a donné confiance. Au final, c’était un superbe but.» Au-delà de ce but merveilleux, c’est surtout de son futur qu’il était question. Ppur rappel, prêté par United, le numéro 14 des Culés dispose d’une clause d’achat de 30 millions d’euros.

Alors que la presse catalane explique depuis des mois que le Barça a commencé à étudier des pistes annexes, l’intéressé n’a pas fermé la porte, loin de là. «Je ne sais pas si je vais rester… si j’étais magicien, je resterais», a-t-il glissé avec un sourire malicieux. Avant d’aller plus loin : «je suis venu à Barcelone pour gagner et mon intention est de continuer à gagner. L’équipe est incroyable. Elle va remporter de nombreux titres à l’avenir et pouvoir en faire partie serait un honneur. On verra bien.» Le message est adressé au Barça. La balle est désormais dans le camp de Joan Laporta.