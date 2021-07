Téji Savanier fier de représenter la France aux JO

«J’ai ressenti une énorme fierté». Avec André-Pierre Gignac et Florian Thauvin, Téji Savanier fait partie des trois joueurs âgés de plus de 23 ans qui participeront aux Jeux Olympiques de Tokyo, du 21 juillet au 7 août. Dans une vidéo publiée sur Twitter par son club, le Montpellier HSC, le milieu de terrain a avoué «ne pas y croire au départ quand le sélectionneur m’a appelé. C’est un truc que je n’aurais jamais imaginé faire de toute ma vie».

La suite après cette publicité

Originaire de Montpellier, Téji Savanier a hâte de pouvoir représenter son pays et sa ville lors de la compétition. Pour lui, le fait d’entendre l’hymne français sera «spécial, en plus aux Jeux olympiques. C’est un rêve et j’espère le vivre et me régaler (...) Je la chanterai». L'équipe de France Olympique rencontrera en phase de poules le 22 juillet le Mexique, avant d'affronter l'Afrique du Sud le 25 et le Japon le 28.