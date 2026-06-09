West Ham : David Sullivan accusé d’abus sexuels sur des femmes

Il y a deux jours, David Sullivan annonçait sa démission de son poste à West Ham, lui qui co-détenait le club depuis 16 ans. « Je démissionne afin de consacrer toute mon énergie et mon attention à la lutte contre ces fausses allégations », expliquait-il dans le communiqué, sans fournir de détails supplémentaires. Les allégations dont il parlait ont pris la forme d’une enquête publiée par la BBC. Où l’on apprend que plusieurs femmes ont accusé David Sullivan d’avoir abusé de son pouvoir et de les avoir agressées sexuellement, parfois alors qu’elles étaient adolescentes.

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Sept femmes témoignent dans le papier publié, racontant comment David Sullivan avait joué de son pouvoir et de son influence pour obtenir des faveurs sexuelles. Sullivan nie toutes les allégations et n’a jamais été inculpé à ce sujet. Il était le principal actionnaire individuel de West Ham depuis 2010 et, auparavant, copropriétaire de Birmingham City pendant plus de 15 ans.