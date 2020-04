Manchester United : la crise rapproche Paul Pogba du Real Madrid

Depuis plus d'une année maintenant, Paul Pogba est une cible du Real Madrid. Il fait partie des trois noms perpétuellement cités pour venir garnir les rangs de la Casa Blanca en compagnie d'Erling Braut Håland et évidemment Kylian Mbappé, même si ces deux derniers sont plus considérés comme l'avenir. Toutefois, l'été passé, les Merengues avaient échoué à recruter La Pioche, Manchester United, son club, devenant de plus en plus gourmand.

Dans son édition du jour, As nous explique qu'il existe une autre raison à sa non-arrivée, pour le moment, du côté de la capitale espagnole. Le président omnipotent de la Casa Blanca, Florentino Pérez, ne s'est jamais vraiment impliqué dans ce transfert, au grand dam de son entraîneur, Zinedine Zidane, qui rêve depuis longtemps de travailler avec Paul Pogba. Son agent, Mino Raiola, a encore récemment laissé la porte ouverte aux négociations, peu importe l'issue.

Solksjaer veut recruter

En effet, trois options semblent sur la table : aller au Real Madrid, retrouver la Juventus Turin (club qu'il a quitté pour les Red Devils) ou encore prolonger chez les pensionnaires d'Old Trafford. Si cette dernière possibilité reste peu probable, il ne faut pas l'écarter tant on connaît le truculent agent et sa force de négociation. Mais des nouvelles, venues d'Angleterre, permettent maintenant aux supporters de la Casa Blanca de rêver à nouveau de Pogba.

En effet, avec la crise du coronavirus, de nombreux clubs vont se retrouver dans des situations délicates financièrement parlant. Visiblement ce sera le cas de Manchester United, qui va avoir besoin de dégager des liquidités. Ole Gunnar Soslkjaer veut recruter et donc devrait vendre Pogba. L'été dernier, le champion du Monde 2018 était estimé à bien plus de 100 millions d'euros et aujourd'hui, cela devrait être autour de la somme à trois chiffres voire une indemnité inférieure. Ce qui prouverait à Florentino Pérez qu'il a eu raison d'attendre...