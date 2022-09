Nottingham Forest s'offre Adnan Kanurić

Et une nouvelle recrue pour Nottingham Forest ! Bien que le mercato soit officiellement clôt depuis presque un mois, le club promu en Premier League vient d'enregistrer l'arrivée dans ses rangs d'Adnan Kanurić, jeune portier de 22 ans. Libre de tout contrat depuis son départ du FK Sarajevo, Kanurić va intégrer les U21 du club anglais, lui sur lequel misent beaucoup ses dirigeants pour l'avenir des Reds.

Né en Autriche et notamment passé par le RB Salzbourg et Stoke City, l'international bosnien U21 est vu comme le futur du club, successeur potentiel de Dean Henderson (en prêt de Manchester United) et de Jordan Smith, dont le contrat arrivera à son terme à la fin de la saison.