Newcastle : les premiers mots de Kieran Trippier

La suite après cette publicité

C'est fait, Kieran Trippier est devenu la première recrue de la nouvelle ère qui s'est ouvert il y a quelques semaines à Newcastle. Le latétal anglais a signé un contrat de deux ans et demi en faveur des Magpies, après avoir été transféré depuis l'Atlético de Madrid. Le joueur de 31 ans met les pieds dans un club mythique, mais en grosses difficultés cette saison avec cette 19e place au classement, à deux points du maintien. Il y aura fort à faire pour sortir de cette délicate situation.

«Je suis conscient qu'il y a beaucoup de travail devant nous, mais je connais bien les exigences de la Premier League et je sais à quel point c'est un club incroyable avec des joueurs très talentueux. J'ai hâte de commencer et je suis excité de jouer à St. James' Park en tant que joueur de Newcastle. J'ai vraiment apprécié mon séjour à Madrid, mais quand j'ai pris conscience de l'intérêt de Newcastle United et après avoir travaillé avec Eddie Howe auparavant, j'ai su que c'était là que je voulais être », a commenté Trippier pour son arrivée.