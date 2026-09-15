Lazio : nouvel assaut prévu cette semaine pour Mauro Icardi

La Lazio n’en a pas terminé avec Mauro Icardi. Selon nos informations, une nouvelle réunion est prochainement prévue autour du dossier de l’attaquant argentin, alors que les Biancocelesti avaient déjà ouvert les discussions avec son entourage durant le mercato estival pour un contrat jusqu’en 2028. Le dossier avait connu plusieurs rebondissements ces dernières semaines, avec un premier contact initié par Angelo Fabiani puis une réflexion du club romain sur la possibilité de recruter l’ancien buteur de l’Inter, désormais libre. Gennaro Gattuso avait clairement identifié le besoin d’un dernier renfort offensif et Icardi faisait partie des profils étudiés pour apporter davantage de poids et d’efficacité dans la surface. Les contacts ont finalement été ralentis, mais la piste n’a jamais totalement disparu.

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La situation pourrait donc rapidement repartir de plus belle. Malgré les contraintes financières qui ont longtemps compliqué son mercato, la Lazio réalise un début de saison remarquable sous les ordres de Gattuso avec un groupe qui a rapidement répondu présent sur le terrain. Le technicien italien aimerait désormais disposer d’une dernière solution offensive, que ce soit maintenant ou lors du prochain mercato hivernal, et Mauro Icardi reste une option particulièrement appréciée. De son côté, l’Argentin aimerait rejoindre la Lazio et serait favorable à une arrivée à Rome. Selon nos informations, un nouvel assaut est donc attendu prochainement de la part du club et du joueur, avec cette nouvelle réunion qui pourrait permettre de relancer concrètement un dossier déjà très animé cet été.