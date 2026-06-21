Les raisons cachées du communiqué surprise du Real Madrid sur Michael Olise

« Face aux informations publiées dans divers médias concernant un supposé intérêt de notre club pour le joueur du Bayern Munich Michael Olise, le Real Madrid C. F. souhaite préciser qu’il n’a entretenu aucun contact direct ou indirect avec ledit joueur, ses représentants ou des personnes de son entourage. Le Real Madrid tient également à souligner l’excellente relation institutionnelle qu’il entretient avec le Bayern Munich, avec lequel il partage une longue histoire de respect mutuel, de collaboration et d’admiration, et regrette la diffusion de spéculations qui ne correspondent pas à la réalité ». Samedi, à la surprise générale, le Real Madrid publiait un communiqué officiel sur Michael Olise.

La suite après cette publicité

Une décision surprenante, comme ce fut déjà le cas avec Julian Alvarez, puisque le Real Madrid n’a pas l’habitude de s’exprimer, et encore moins officiellement, sur des rumeurs mercato. Des questions se posent également : ce communiqué veut-il dire que les Merengues ne tenteront pas le coup pour Michael Olise ? Clairement pas… Tout d’abord, le Real Madrid ne nie pas son intérêt pour le joueur. Il dément juste des contacts avec l’entourage de l’ailier.

La suite après cette publicité

Le Real Madrid est toujours sur Olise

Comme l’indique Mundo Deportivo, le Real Madrid a surtout publié ce communiqué pour se protéger vis-à-vis du règlement des transferts de la FIFA. L’article 18 du règlement en question stipule que les clubs ne peuvent pas contacter un joueur sans prévenir et obtenir l’autorisation du club auquel appartient le joueur en question. Les Merengues veulent donc éviter toute possible plainte du Bayern Munich.

Une stratégie qui vise aussi à ne pas se mettre les dirigeants du Bayern à dos en vue de possibles - et même probables - négociations avec l’écurie allemande pour un transfert du Français, et ne pas devoir discuter avec des Allemands piqués à vif et agacés. Une chose est sûre : ce feuilleton est loin d’être terminé. Bien au contraire : il ne fait que commencer !