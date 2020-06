Manchester City joue son avenir cette semaine

Manchester City joue une grosse partie de son avenir cette semaine. Pendant les trois prochains jours, les Citizens, défendus par une flopée d'avocats prestigieux, vont plaider leur cause devant le Tribunal Arbitral du Sport de Lausanne. Les Mancuniens ont effectivement fait appel de cette sanction infligée par l'UEFA pour cause de non-respect des règles du fair-play financier.

La suite après cette publicité

On rappelle que les Skyblues ont été interdits de compétition européenne pour les deux prochaines saisons. Un sacré coup, surtout à l'heure où la Ligue des Champions est l'objectif prioritaire du club. Sans parler des conséquences financières désastreuses qu'auraient deux saisons sans le moindre revenu lié à la participation à la plus prestigieuse des compétitions européennes. Des sommes qui, selon Sky Sports, dépasseraient les 200 millions d'euros, en plus des 30 millions d'euros d'amende à régler.

Manchester City est prêt à tout

Alors que le verdict devrait tomber avant le mois d'août, le sérieux Times dévoile que du côté des Citizens, on estime que les preuves les incriminant - des mails obtenus dans le cadre des Football Leaks - ne peuvent servir de preuve puisqu'ils ont été obtenus illégalement. Le média rapporte également que le patron du club, Khaldoon Al Mubarak, est même prêt à dépenser un montant supérieur aux 30 millions d'euros en avocats pour éviter cette sanction et poursuivre la FIFA ! C'est dire à quel point la participation en Ligue des Champions est vitale pour le club.

Pour rappel, les dirigeants citizens sont accusés, entre autres, d'avoir directement versé 50,5 millions de livres dans les comptes du club et d'avoir fait passer cette somme pour des contrats de sponsoring. Et le club n'est pas forcément au bout de ses peines puisque de son côté, la Premier League a aussi lancé une enquête. Autant dire que les Skyblues jouent très gros cette semaine...