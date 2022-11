OL : John Textor va rencontrer la DNCG

C'est une affaire qui s'éternise. Alors que John Textor ne dispose plus que de quelques jours pour procéder à l'achat définitif de l'Olympique Lyonnais (la date du « closing », déjà repoussée, est fixée au 17 novembre), l'homme d'affaires américain devrait, selon plusieurs sources internes, rencontrer la DNCG en vue de confirmer sa future prise de contrôle du club rhodanien, indique L'Équipe.

Et bien que l'optimisme règne dans les rangs de l'OL, l'aspect administratif prend plus de temps qu'initialement prévu, John Textor devant apporter la preuve, par le biais de plusieurs documents, du bien fondé de son rachat. Mais si, selon un proche du dossier, l'homme de 57 ans a un temps semblé agacé par toute la documentation demandée, il semble désormais « très coopératif et réactif. » Peut-être la fin d'un long feuilleton qui dure depuis de nombreux moins pour l'Olympique Lyonnais.