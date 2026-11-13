Sénégal : Pape Gueye explique son retrait de la sélection après le Mondial

« Je reviendrai pour vous dire quelques mots par rapport à l’élimination… Mais j’annonce aujourd’hui que tant que c’est ce staff technique, je ferais une pause sur la sélection. » C’est sur ces mots que Pape Gueye avait laissé les supporters sénégalais après l’élimination cruelle de son pays face à la Belgique, en 16es de finale de la dernière Coupe du Monde (3-2 après prolongation). Dans un entretien accordé à DAZN, l’ancien Marseillais est revenu sur cette lourde décision, qui n’est désormais plus d’actualité depuis la nomination de Patrick Vieira à la tête de la sélection.

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« Ce qui m’a fait prendre ma distance avec la sélection ? Il y a eu la défaite et l’élimination contre la Belgique, je sors assez tôt dans le match, il y a des choses que je n’ai pas trop comprises et appréciées, donc tu te dis que la Coupe du Monde, ce n’est pas comme la CAN, c’est tous les 4 ans. On ne sait pas ce qu’il peut se passer, ça se trouve que c’est ma dernière Coupe du Monde. »