Le Barça veut Leo Messi pour sa tournée américaine

La suite après cette publicité

Lionel Messi de retour à Barcelone ? Plus les jours passent, plus le rêve catalan devient réalité. Si les hautes sphères barcelonaises vont, pour cela, devoir monter un plan financier complexe, le come-back de la Pulga chez l’actuel leader de Liga est de plus en plus probable.

Dans cette optique, Sport révèle même, ce vendredi, que le staff barcelonais souhaiterait avoir Lionel Messi pour sa tournée américaine, prévue du 19 au 30 juillet prochain. L’occasion pour Xavi de travailler au mieux sur le plan tactique et de permettre au septuple Ballon d’Or de s’intégrer parfaitement au collectif actuel des Culers.

À lire

Affaire Negreira : l’UEFA n’a pas encore prévu de sanctionner le Barça