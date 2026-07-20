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Coupe du Monde

Un ancien international espagnol milite déjà pour Fabian Ruiz au Ballon d’Or

Par Allan Brevi
1 min.
Fabian Ruiz (Espagne) @Maxppp

Alors qu’il vient de boucler une saison exceptionnelle marquée par un doublé Ligue des Champions et Coupe du Monde 2026, Fabian Ruiz voit déjà les premiers soutiens apparaître pour une éventuelle course au Ballon d’Or. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a été l’un des cadres de la Roja durant son parcours au Mondial. Des performances qui poussent certains observateurs à placer son nom parmi les prétendants au prestigieux trophée individuel.

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Abelardo, ancien international espagnol, estime notamment que le profil de Fabian Ruiz correspond aux critères pour jouer les premiers rôles dans cette course. « Fabián est un joueur polyvalent et avec Luis Enrique, sur le plan tactique, il s’est beaucoup amélioré. Il est un candidat sérieux au Ballon d’Or », a déclaré l’ancien défenseur. Une reconnaissance qui souligne l’évolution du joueur parisien, devenu un élément majeur du système espagnol et un prétendant crédible après une année historique, comme en 2024 avec l’Euro remporté.

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