Brest : le constat d’Eric Roy après la victoire contre l’OM

C’était une belle soirée pour le Stade Brestois 29 ce vendredi contre l’Olympique de Marseille. Victorieux 2-0 grâce à un doublé de Ludovic Ajorque, le club breton a fait une belle opération qui lui permet d’aborder tranquillement la fin de saison, le maintien étant quasiment acquis. Face aux Phocéens, le Ty Zefs ont réalisé une prestation solide comme l’a souligné le coach Eric Roy au micro de Ligue 1 + : «oui, c’est vrai qu’on a fait une bonne première période même si Marseille avait de la maîtrise, mais ils n’étaient pas très dangereux. Je dirais qu’on a capitalisé nos temps forts même si on aurait pu faire encore mieux avec deux autres grosses occasions de Ludo Ajorque, la tête de Junior Diaz, des situations de Dina Ebimbe. On aurait pu tuer le match en première période et c’est pour cela qu’on souffre en deuxième.»

La suite après cette publicité

Si son équipe a été plus émoussée par la suite, Eric Roy n’a pas hésité à faire certains changements qui ont fait du bien en fin de partie pour conserver ce précieux résultat : «il fallait qu’on soit forts dans l’intérieur du jeu. Avec la fatigue de Kamory, Lucas Tousart est entré pour gérer les milieux olympiens. On a vu ensuite que Weah et Greenwood c’était leur côté fort et on a fait rentrer Locko pour doubler le poste avec Douda Guindo. Cela n’a pas empêché Greenwood de trouver l’ouverture et gagner un penalty. Mais bon ce soir, c’était pour nous et on a un grand gardien.»