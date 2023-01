Serie A : la Lazio tenue en échec par Empoli, la Spezia et Lecce dos à dos

Suite de la 17e journée de Serie A ce dimanche avec deux rencontres au programme : la Lazio recevait Empoli tandis que la Spezia et Lecce s’affrontaient dans un duel de deuxième partie de tableau. Ces échéances se terminent sur le même résultat, mais pas le même score. En effet, le club romain a été tenu en échec par les Azzurri (2-2), et ce après mené de deux buts grâce à des buts de Felipe Anderson et Mattia Zaccagni.

Les Aquilotti, eux, n’ont pris qu’un point face aux coéquipiers de Samuel Umtiti, titulaire ce dimanche après-midi. Au classement, les Laziale ratent l’occasion de revenir à hauteur du podium, qui pourrait s’éloigner un peu plus en cas de victoire de l’AC Milan, hôte de l’AS Rome ce soir (20h45). Lecce et Empoli sont voisins au classement (12e, 13e) tandis que la Spezia reste 17e, à six points de la zone rouge.

