Serge Roy, père d’Éric, est décédé

Le football français est en deuil en cette fin d’année 2025. Doyen des internationaux tricolores, Serge Roy est décédé ce vendredi 26 décembre à l’âge de 93 ans. L’ancien attaquant des Bleus, qui avait célébré son anniversaire le 9 novembre dernier, était le père d’Éric Roy, l’actuel entraîneur du Stade Brestois. Natif de Beaune, en Côte-d’Or, Serge Roy n’avait porté le maillot bleu qu’à une seule reprise, lors d’un amical face à l’Espagne (2-0), le 2 avril 1961 à Madrid, dans une sélection emmenée par Raymond Kopa. Formé à l’AS Beaune, il a ensuite évolué au RCFC Besançon, à l’AS Monaco, à l’Olympique de Marseille, à l’US Valenciennes-Anzin et à l’OGC Nice, inscrivant 153 buts en 288 rencontres. Avec Monaco, il remporta la Coupe de France (1960), en marquant notamment un doublé en finale contre l’AS Saint-Étienne, ainsi que le championnat de France (1961).

« L’AS Monaco est en deuil, Serge Roy nous a quittés à l’âge de 93 ans. Sous le maillot Rouge & Blanc porté entre 1957 et 1962, l’ancien attaquant a remporté les premiers titres de l’histoire du Club, la Coupe de France 1960 puis le Championnat 1961. Nous adressons nos plus sincères condoléances à son fils Eric, à sa famille et à ses proches », a notamment communiqué le club monégasque sur ses réseaux sociaux.