Menu Rechercher
Commenter 4

Serge Roy, père d’Éric, est décédé

Par Kevin Massampu
1 min.
Eric Roy, sur le banc du Stade Brestois. @Maxppp

Le football français est en deuil en cette fin d’année 2025. Doyen des internationaux tricolores, Serge Roy est décédé ce vendredi 26 décembre à l’âge de 93 ans. L’ancien attaquant des Bleus, qui avait célébré son anniversaire le 9 novembre dernier, était le père d’Éric Roy, l’actuel entraîneur du Stade Brestois. Natif de Beaune, en Côte-d’Or, Serge Roy n’avait porté le maillot bleu qu’à une seule reprise, lors d’un amical face à l’Espagne (2-0), le 2 avril 1961 à Madrid, dans une sélection emmenée par Raymond Kopa. Formé à l’AS Beaune, il a ensuite évolué au RCFC Besançon, à l’AS Monaco, à l’Olympique de Marseille, à l’US Valenciennes-Anzin et à l’OGC Nice, inscrivant 153 buts en 288 rencontres. Avec Monaco, il remporta la Coupe de France (1960), en marquant notamment un doublé en finale contre l’AS Saint-Étienne, ainsi que le championnat de France (1961).

La suite après cette publicité
AS Monaco 🇲🇨
L'AS Monaco est en deuil, Serge Roy nous a quittés à l’âge de 93 ans.

Sous le maillot Rouge & Blanc porté entre 1957 et 1962, l’ancien attaquant a remporté les premiers titres de l’histoire du Club, la Coupe de France 1960 puis le Championnat 1961.

Nous adressons nos plus sincères condoléances à son fils Eric, à sa famille et à ses proches.
Voir sur X

« L’AS Monaco est en deuil, Serge Roy nous a quittés à l’âge de 93 ans. Sous le maillot Rouge & Blanc porté entre 1957 et 1962, l’ancien attaquant a remporté les premiers titres de l’histoire du Club, la Coupe de France 1960 puis le Championnat 1961. Nous adressons nos plus sincères condoléances à son fils Eric, à sa famille et à ses proches », a notamment communiqué le club monégasque sur ses réseaux sociaux.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Monaco
Eric Roy

En savoir plus sur

Monaco Logo Monaco
Eric Roy Eric Roy
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier