OM : combien coûtent les indésirables ?

L'Olympique de Marseille attend toujours le verdict de la direction nationale de contrôle de gestion des clubs (DNCG) pour avancer sur son mercato. Celle-ci pourrait intervenir entre ce jour et le 23 juin, date de la dernière réunion de la commission de l'instance. Si pour les arrivées, il faudra probablement attendre, Pablo Longoria peut déjà travailler sur certains départs.

Car, à l'OM, les indésirables sont nombreux. Et surtout, ils coûtent un sacré paquet d'euros au club en salaires. On pense notamment à Kevin Strootman, prêté lors des deux derniers mercatos en Italie. Le Néerlandais, sous contrat encore pour une année, perçoit un salaire annuel de 6 millions d'euros. Une somme non négligeable.

Amavi et Alvaro Gonzalez, des prolongés devenus indésirables

Les deux autres prêtés, Nemanja Radonjic (Benfica) et Jordan Amavi (Nice), qui a en plus été prolongé l'été dernier, touchent chacun deux millions d'euros et 1,6 million d'euros par année. Mais il n'y a pas que les retours de prêts qui vont devoir trouver un nouveau point de chute l'année prochaine.

Pol Lirola, pour qui la bagarre a été difficile avec la Fiorentina l'été dernier, émarge à 1,5 million d'euros par an et l'autre latéral, Sead Kolasinac, arrivé libre l'hiver dernier, remporte 2,6 M€. Ce sont les deux joueurs que Pablo Longoria aimerait voir partir cet été, selon nos informations.

Ils coûtent tous presque 16 millions d'euros par an

Il faudra aussi trouver un accord à l'amiable pour Alvaro Gonzalez, devenu indésirable de chez indésirable, malgré une prolongation l'été dernier. L'Espagnol touche le salaire de 1,4 million d'euros par an. Enfin, le premier gros achat de Longoria, Luis Henrique (8 M€), va devoir aussi se trouver un point de chute même si son salaire n'est pas si imposant (798 000 par an).

À l'heure où les comptes de l'OM sont scrutés par la DNCG et que la masse salariale fait toujours autant grincer des dents, en se séparant des joueurs susmentionnés, l'OM allégerait tout cela de près de 16 millions d'euros (exactement 15 898 000 €). Une somme rondelette, qui permettrait à Pablo Longoria de renforcer l'équipe de Jorge Sampaoli pour la Ligue des Champions et surtout qui prouverait à Frank McCourt, le grand patron de l'OM, que son président sait se délester de certains éléments.