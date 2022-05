OM-OL : Jacques Cardoze en remet une couche sur l'arbitrage

La suite après cette publicité

Décidément, la lourde défaite de l'OM ce dimanche contre l'OL (0-3) au Vélodrome, en clôture de la 35ème journée de Ligue 1, ne passe pas sur la Canebière. L'arbitrage est particulièrement dans le viseur du clan marseillais depuis le coup de sifflet final de cet Olympico. Après Jorge Sampaoli et Pablo Longoria, Jacques Cardoze, le directeur de la communication des Phocéens, a publiquement critiqué les décisions arbitrales de ce choc.

« Beaucoup de décisions défavorables contre nous ce soir. Et jamais de consultation de la VAR : Penalty non sifflé ? Hors jeu ? Faute sur Paul Lopez ? Ces traitements inégaux d’un match à l’autre ne peuvent que nourrir la frustration et l’incompréhension », a ainsi écrit Jacques Cardoze sur son compte Twitter, ce dimanche soir. Beaucoup de faits de jeu qui n'ont pas fini de faire couler de l'encre dans les prochaines heures.