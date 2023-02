Ligue Europa : une Juventus friable mais revancharde attend le FC Nantes

La suite après cette publicité

Fin de l’attente, les compétitions européennes ont repris leurs droits cette semaine. Après la défaite du PSG contre le Bayern (0-1) en Ligue des Champions mardi, c’est au tour du FC Nantes, actuel 13ème de Ligue 1, qui retrouve les pelouses de la Ligue Europa avec une affiche tant attendue contre la Juventus, à l’Allianz Stadium de Turin ce jeudi, lors du 16e de finale aller. Un duel qui peut s’avérer impossible pour les Canaris mais la situation compliquée que vivent les Bianconeri depuis le début de l’année, pourrait redistribuer les cartes dans cette double confrontation. Avec les problèmes judiciaires que connaît le club piémontais, les joueurs de Massimiliano Allegri veulent offrir du spectacle à des tifosi en quête de sensations positives.

«On a fait du mieux qu’on peut pour préparer ce grand rendez-vous jeudi. Après on sait qu’en face, c’est un très très gros morceau donc vous pouvez l’avoir bien préparé et prendre une gifle. Et parfois vous préparez très mal un rendez-vous, vous vous retrouvez à gagner et vous ne comprenez pas pourquoi. On a fait ce qu’il faut pour arriver la tête libérée mais c’est un grand d’Europe malgré les problèmes que la Juve rencontre aujourd’hui. On va rester humble, on va voir ce que ça va donner jeudi. Il y a de la fatigue, on joue tous les trois jours, on a besoin de récupérer car on se donne à fond. Il y a aucun match facile, aucun adversaire ne nous fait de cadeaux, on va chercher les points», a alors analysé Antoine Kombouaré après la victoire de son équipe contre Lorient.

Une défense malade

«Je ne sais même pas ce qu’a fait la Juve ce week-end, je ne sais même pas quels sont les joueurs qui composent l’équipe de la Juve. J’attendrai mardi, demain on a un décrassage et après je me concentrerai sur ce match tranquillement. Ça n’est que du bonus. On aborde ce match avec beaucoup de sérénité. Il n’y a pas d’excitation, on a le temps». Cette déclaration de Kombouaré le weekend dernier n’a pas laissé indifférent les supporters de la Maison Jaune. Pourtant il y en a des choses à relever dans cette Juventus version 2023. Déjà défensivement, depuis la fin de la trêve internationale liée à la Coupe du Monde au Qatar, la Juventus a rangé son costume de défense solide, alors qu’elle avait pourtant enchaîné un total de dix clean sheets consécutifs entre le 2 octobre et le 7 janvier. Mais ces statistiques cachent certains maux, dont la réactivité et l’organisation défensives qui pourraient profiter à Marcus Coco, Ludovic Blas, Evann Guessand ou encore Moses Simon. Pour rappel, Ignatius Ganago, endeuillé par le décès de sa fille, ne fera pas le déplacement.

Les dernières semaines en championnat italien, les Bianconeri ont encaissé cinq buts contre le Napoli, trois buts contre l’Atalanta et deux face à Monza. Le défenseur brésilien Gleison Bremer, arrivé cet été en provenance du Torino, peine encore à assumer son rôle de roc dans la défense turinoise. Tout comme Federico Gatti qui, malgré de bonnes prestations défensives, cherche à se montrer plus constant cette saison. Après avoir manqué les sept derniers matchs de Serie A, le capitaine de la Juve, Leonardo Bonucci va néanmoins signer son grand retour après une longue blessure aux abducteurs dont il souffrait depuis le début du mois de janvier. Quant à Daniele Rugani, il n’est apparu qu’à une seule reprise en 2023, victime d’une reconstruction tactique d’Allegri, préférant aligner deux latéraux offensifs (Alex Sandro, Danilo) dans sa charnière centrale afin de gommer le manque de réalisme dans l’entrejeu turinois.

Le paradoxe offensif

Alors que les joueurs d’Antoine Kombouaré n’ont encaissé que deux buts en sept rencontres de Ligue 1 depuis la reprise des championnats. Forts de leur défense solide, les Canaris pourront compter sur ces centraux Jean-Charles Castelletto, Andrei Girotto ou encore la recrue hivernale João Victor, que l’entraîneur néo-calédonien utilise de plus en plus. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri devrait opter pour un trio offensif ce jeudi, composé de Dušan Vlahović, d’Angel Di Maria et de Federico Chiesa. Ce sera seulement la deuxième fois de la saison que les trois joueurs seront alignés ensemble dès le coup d’envoi, en raison des nombreux pépins physiques du triangle.

L’entraîneur italien a élaboré un premier test de ce trident face à la Fiorentina dimanche (1-0), qui ne fut pas une franche réussite. Avec la prestation affichée, ils devront, face à Nantes en Ligue Europa, être plus présents sur les couvertures sans ballon, les retours défensifs, tout en améliorant les combinaisons en phase de possession puisque face à la Viola, le manque d’automatismes entre le Serbe, l’Argentin et l’Italien s’est fait ressentir, laissant ainsi planer le doute quant à leur complémentarité et leur réalisme à venir contre les Nantais, réputés pour leur organisation défensive. Et c’est ici que naît le paradoxe turinois puisque malgré les noms ronflants, ils ne possèdent pas une attaque productive avec «seulement» la sixième plus efficace d’Italie.

Une réaction attendue

A cause de la pénalité de 15 points, infligée pour cause de plus-values illégales, la Juventus navigue en eaux troubles depuis la démission de l’intégralité de son conseil d’administration dont faisait notamment partie l’ex-président Andrea Agnelli ou encore les conseillers Maurizio Arrivabene et Pavel Nedved. Il se dit d’ailleurs que de nouvelles sanctions, fixées à 20 autres points de pénalité, pourraient être décidées par le Tribunal de la Fédération Italienne de Football (FIGC), ce qui placerait le club piémontais à la 19ème position avec 9 points.

A l’image du FC Nantes qui est le seul club français en lice dans trois compétitions (championnat, Coupe, Ligue Europa), la Vieille Dame mise très cher sur la Coppa, au cours de laquelle elle affrontera en demi-finale l’Inter Milan, mais aussi sur la C3 puisqu’une victoire dans ce trophée majeur leur permettrait de verrouiller un ticket qualificatif pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. En Serie A, les Bianconeri comptent désormais 10 points de retard sur les places européennes. Ils ne peuvent, à ce jour, qu’espérer décrocher une qualification pour la Ligue Europa Conférence avec une 7ème position anecdotique au classement.