Dortmund : Edin Terzic à genoux devant le PSG

Le PSG a rendu une copie plus que correcte ce soir, s’imposant 2-0 face au Borussia Dortmund. Une rencontre pendant laquelle les Parisiens ont été assez supérieurs à leurs homologues allemands. Edin Terzic l’avait donc assez mauvaise après la rencontre, avouant clairement la supériorité parisienne.

« Ils ont fait un grand match, c’était un PSG très uni. On les a trop respecté en première périoe, il faut du courage face à une équipe pareille. On avait pas assez de confiance, on a perdu beaucoup d’énergie. On a mal démarré en seconde période, on a eu 2-3 moments pour marquer, mais ça n’aurait pas été mérité de gagner. C’est une grande équipe avec des grands joueurs. Ils sont favoris dans ce groupe. On a besoin d’apprendre de ce match. On n’a pas donné tant d’occasions que ça, mais c’est la Ligue des champions », a lancé le coach. Amer.