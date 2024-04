La menace Kylian Mbappé impressionne déjà Barcelone et l’Espagne

Le Kylian Saint-Germain. Le 6 avril 2023, l’attaquant français avait utilisé cette expression pour faire part de son mécontentement après avoir été mis en avant par le club de la capitale lors de la campagne de réabonnement du PSG. Un peu plus d’un an plus tard, on pourrait presque employer à nouveau ces termes pour évoquer la perception que la presse espagnole a du club francilien. De l’autre côté des Pyrénées, on parle surtout de Mbappé et des autres. Seul Luis Enrique, qui a mis une pièce dans la machine médiatique hier en envoyant des piques à Xavi, intéresse nos voisins ibériques. Même le cas Ousmane Dembélé, qui évoluait encore en Catalogne il y a neuf mois, n’a pas vraiment été au centre des débats.

Il est attendu au tournant en France comme en Espagne

Tout le contraire d’un KM7. Depuis quelques jours, on évoque le fait qu’il aurait pu rejoindre la Catalogne en 2017 quand les Culés cherchaient à remplacer Neymar. Interrogé par El Chiringuito la semaine dernière, Javier Bordas, ancien dirigeant du club espagnol, a assuré qu’il avait poussé pour recruter le Français. Il avait même discuté avec le père du joueur, qui était alors à Monaco. Selon lui, KM7 serait venu à Barcelone. Mais son cas ne faisait pas l’unanimité, puisque la priorité de la direction sportive était Dembouz. Ce mercredi, L’Equipe revient aussi sur le sujet et indique qu’il plaît toujours autant à Barcelone mais qu’il est inatteignable d’un point de vue financier. Il est aussi et surtout promis au rival, le Real Madrid.

Autant de raisons, en plus de son talent et de ses qualités, qui font de lui un joueur très attendu ce soir. Cela avait déjà été le cas lors des 1/8es de finale face à la Real Sociedad. L’Espagne, surtout Madrid, attendait de le voir à l’œuvre face à une écurie de Liga. Ce sera peut-être en 1/2 finale si le PSG passe tout comme l’Atlético de Madrid. Avant cela, le capitaine des Bleus aura fort à faire face au Barça ce soir et la semaine prochaine. D’ailleurs, comme expliqué hier par Mundo Deportivo, il s’attend à un plan anti-Mbappé tout comme le vestiaire parisien. Ronald Araujo, qui a souvent été utilisé pour bloquer Vinicius Jr au Real Madrid, et Jules Koundé seront notamment sur sa route.

Le Barça est sous pression avec KM7

Le défenseur tricolore est mis sous pression en Espagne où on parle de grand défi pour lui. Relevo a écrit à son sujet : «il ne joue pas comme attaquant, mais les options de Barcelone pour accéder aux quarts de finale de la Ligue des Champions dépendront, dans une large mesure, de Jules Koundé, le défenseur central français qui joue comme ailier qui aura la mission de veiller sur Mbappé.» Mais Koundé, qui a parlé d’un joueur différent, a été harcelé au sujet du Français. Au bout de la troisième question, il s’est agacé : «j’aimerais parler plus de nous que de Mbappé.» Mais c’est surtout KM7 qui intéresse l’Espagne. Relevo écrit que «Mbappé éclipse le match, comme Luis Enrique». C’est un peu le même sentiment chez AS.

"Luis Enrique réchauffe un match qui mettait l’accent sur Mbappé", titre le média madrilène dans ses pages intérieures avant d’ajouter : «les Catalans affrontent le PSG, accroché à sa grande star Kylian Mbappé, le propriétaire absolu du Parc (…) L’importance de l’attaquant français est toujours forte malgré les messages de Luis Enrique, qui avec son message (sur Xavi) se met au centre et libère ses joueurs de la pression. La star française a déjà annoncé que ce serait sa dernière campagne dans l’équipe millionnaire franco-qatarie et tout indique qu’elle va enfin atterrir au Real Madrid. Par conséquent, s’il ne change pas le scénario de manière inattendue, c’est la dernière chance de Kylian de remporter la Ligue des Champions avec les Parisiens, qui ont un trou très profond dans leur haute estime de soi dans la plus haute compétition européenne.»

Madrid veut le voir à l’oeuvre face au rival historique

En effet, cela pourrait être la dernière de KM7 en C1 au Parc des Princes ce soir si son équipe ne franchit pas l’obstacle Barça, qui «doit sortir vivant du Parc de Mbappé et Lucho». En Catalogne, le danger Mbappé inquiète Sport. «Kylian Mbappé est la grande star de la qualification et probablement de la compétition. Partant de l’aile gauche, c’est l’arme la plus puissante de Luis Enrique pour battre le Barça. Le marquage individuel est l’une des ressources les plus utilisées pour tenter d’arrêter les grands footballeurs. Cependant, Xavi a complètement exclu cette pratique en conférence de presse.» De son côté, Mundo Deportivo évoque aussi le Français. «L’équipe de Luis Enrique a une bonne équipe, une équipe qui s’améliore au fil des mois et, dans la section individuelle, le facteur Mbappé. Celui qui entre le plus et intimide le plus, c’est Kylian.»

Contacté par nos soins, Juan Carlos Navarro, journaliste pour Fichajes.com, évoque aussi la menace Mbappé. «Je ne pense pas que le Barça ait peur de Kylian Mbappé, mais il le respecte. Logiquement, ils seront très attentifs à lui, car c’est le meilleur joueur du PSG. Mais il semble qu’ils vont sortir et jouer en attaque, donc je pense qu’ils ne sont pas trop inquiets. »La prestation du Parisien sera aussi suivie de près à Madrid. «Une bonne performance de Mbappé contre l’éternel rival déclencherait la passion des supporters du Real Madrid. Dans le reste de l’Espagne, les gens n’accordent pas beaucoup d’importance à son cas.» Mais à Madrid, c’est autre chose. Le n°7 du PSG en est conscient bien et compte répondre sur le pré, si possible bien mieux qu’Erling Haaland qui n’a pas marqué des points hier soir lors de Real Madrid-Manchester City. L’occasion de montrer qu’avec lui, la Casa Blanca a misé sur le bon cheval.

