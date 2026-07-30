Dossier Alvarez : la fédération espagnole ouvre une procédure disciplinaire extraordinaire contre le Barça

L’Atlético de Madrid ne compte pas se laisser faire par le FC Barcelone dans le dossier Julián Alvarez. Après avoir repoussé les avances du club catalan, les Colchoneros ont annoncé avoir porté plainte contre les Culés afin de dénoncer les méthodes d’approche du Barça sur l’Argentin. Cet après-midi, l’agence de presse EFE nous apprend que la fédération espagnole a décidé d’agir contre les Blaugranas.

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#ÚLTIMAHORA | La RFEF incoa procedimiento disciplinario extraordinario al Barcelona por Julián Alvarez. pic.twitter.com/m3gGq98RNU — EFE Deportes (@EFEdeportes) July 30, 2026

«La Commission de discipline de la Fédération royale espagnole de football (RFEF) a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire extraordinaire à l’encontre du FC Barcelone en raison de ses contacts présumés avec Julián Alvarez, l’attaquant argentin de l’Atlético de Madrid dont le contrat court jusqu’en 2030, comme l’a communiqué l’organisme aux deux clubs». Le média espagnol ajoute que le comité a désigné un instructeur chargé de mener la procédure et a notifié sa décision au FC Barcelone, «qui dispose désormais d’un délai pour présenter ses observations».