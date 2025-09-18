Real Madrid : Xabi Alonso a convoqué Vinicius Jr !

C’est le sujet chaud du moment à Madrid. Il faut dire que l’absence de Vinicius Jr du onze titulaire qui a démarré la rencontre contre l’Olympique de Marseille mardi soir a fait plus parler que le match en lui-même. Un choix fort sur lequel Xabi Alonso est revenu après le match : « il va y avoir un moment pour tout le monde. Personne ne peut jouer à tous les matchs, et personne ne devrait être offensé s’il est sur le banc. Nous avons besoin de tout le groupe car le calendrier est très exigeant ».

Xabi Alonso a tout simplement voulu faire tourner selon lui, mais ses explications sont loin de convaincre tout le monde outre-Pyrénées. Dans les heures qui avaient précédé la rencontre, certains médias avaient ainsi évoqué une mauvaise relation entre les deux hommes. Qu’en est-il vraiment ? Seul les deux hommes le savent vraiment, mais ce qu’on apprend via El Chiringuito, c’est qu’il y a eu une réunion entre l’Espagnol et le Brésilien avant le duel contre l’OM.

Alonso a parlé à Vinicius Jr

L’entraîneur madrilène a ainsi convoqué son joueur pour lui faire savoir qu’il n’allait pas être titulaire, et ce bien avant que le onze titulaire ne soit communiqué à l’intégralité de l’effectif. Conscient qu’il doit prendre des pincettes avec Vinicius Jr, l’ancien du Bayer Leverkusen a notamment expliqué à la vedette de la Canarinha qu’il souhaite faire jouer tous les joueurs sur ce début de saison, afin qu’ils soient tous plus ou moins en jambes et impliqués.

Vinicius Jr, toujours selon le média, aurait plutôt apprécié le geste de son entraîneur, étant conscient qu’il ne fait pas ça avec le reste de ses coéquipiers. Un petit traitement de faveur qui a logiquement atténué sa déception de ne pas démarrer d’entrée contre les Phocéens, et qui pourrait contribuer à ce que les deux hommes retrouvent une relation plus ou moins pacifique…