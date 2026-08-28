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Ligue 1

LOSC : Davide Ancelotti veut tirer des leçons du scénario fou face au PSG

Par Sasha Nahon
1 min.
Davide Ancelotti @Maxppp
Lille 2-2 PSG

Lille est passé tout près d’un succès de prestige face au PSG (2-2). Après une première période convaincante récompensée par l’ouverture du score d’Haraldsson, parfaitement servi par Giroud, les Lillois ont longtemps résisté à la domination parisienne avant de faire le break par Bakwa à la 84e minute. Mais alors que le LOSC semblait tenir sa victoire, Vitinha a réduit l’écart dans le temps additionnel (90e+1), puis Marquinhos a égalisé de la tête sur un centre du Portugais (90e+5). Un scénario cruel pour Lille, qui avait pourtant mené 2-0 jusqu’aux dernières minutes.

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Davide Ancelotti affichait donc de la frustration après la rencontre, sans oublier la qualité de la prestation de son équipe. « On était très proches. Mais après, la frustration du moment va venir toute la fierté que j’ai pour la performance des joueurs », a expliqué le technicien, qui veut que son groupe apprenne de cette fin de match : « On va jouer beaucoup de matches de haut niveau comme ça. Il faut les jouer comme aujourd’hui. Mais si on n’a pas gagné, il faut quelque chose de plus. » L’entraîneur lillois a également insisté sur l’importance d’Olivier Giroud, passeur sur les deux buts : « Olivier pouvait jouer encore 45 minutes, je pense. Aujourd’hui, il était vraiment extraordinaire. Il nous donne beaucoup dans les matches, il nous donne beaucoup à l’entraînement. C’est vraiment quelqu’un que j’ai eu la chance de rencontrer et qui va beaucoup aider l’équipe cette année. »

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