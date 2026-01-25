Algérie : le message du président Tebboune à Petkovic

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a chargé le ministre des Sports de transmettre « ses plus chaleureuses félicitations à l’équipe nationale et à son staff technique et d’encadrement, dirigé par l’entraîneur Vladimir Petkovic », en leur souhaitant « une belle réussite lors de la prochaine Coupe du monde, à titre d’encouragement ». Le chef de l’État a salué le parcours de l’équipe et son engagement lors de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

Le président Tebboune a également adressé « un message spécial aux supporters algériens, et notamment aux supporters de notre communauté à l’étranger » venus « en grand nombre depuis différents pays du monde entier pour soutenir notre équipe nationale lors de la Coupe d’Afrique des Nations ». Il a ainsi souligné l’importance de l’élan populaire autour des Verts et le rôle des supporters dans la réussite de l’équipe.