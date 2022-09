Pourquoi il ne faut absolument pas rater PSG-Juventus

C'est une affiche de rêve qui lance la Ligue des Champions 2022-2023. Quoi de mieux qu'un PSG-Juventus Turin pour entamer le parcours du club français dans la plus prestigieuse des compétitions ? Les deux favoris du groupe H s'affrontent en effet d'entrée, dans un Parc des Princes qui va rugir de plaisir !

4 raisons de ne pas rater PSG-Juventus

Un classique... mais des années 90. En effet, durant cette décennie, les deux équipes se sont affrontées à 6 reprises, à une époque où la Vieille Dame était l'une des plus grandes puissances européennes avec l'AC Milan. La Serie A régnait sur l'Europe et il était difficile, si ce n'est impossible, de les prendre en défaut. Le PSG s'y est donc souvent heurté, avec en mémoire la déculottée 6-1 prise au Parc en SuperCoupe d'Europe en 1996-1997.

Les temps ont bien changé et désormais, entre le PSG et la Juventus, c'est bien le premier nommé qui est favori de la confrontation. Devenu un maillon fort de la scène européenne, le club de la capitale s'appuie sur son trio offensif incomparable, avec Neymar-Mbappé-Messi. Les trois hommes ont semble-t-il trouvé la bonne carburation depuis le début de saison en Ligue 1. On a donc hâte de les voir en action en Ligue des Champions face à la défense la plus rugueuse qu'ils ont rencontrée jusqu'à présent.

La Juventus a besoin de se rassurer

Pendant que le PSG caracole en tête de la Ligue 1 et enchaîne les prestations spectaculaires, la Juventus Turin a du mal à se mettre en route en Serie A. Mais elle compte sur l'expérience et l'expertise de son entraîneur Massimiliano Allegri pour contrarier les plans parisiens. Certes, il n'y aura pas Di Maria, blessé, de retour au Parc des Princes, mais avec des joueurs comme Bonucci, Bremer ou Paredes (lui devrait être présent sur le terrain), la Vieille Dame a des arguments défensifs.

En parlant de Paredes, il sera intéressant de voir si l'Argentin à la semelle facile fera des cadeaux à ses anciens partenaires. On l'imagine mal s'en prendre à Messi, surtout avec la Coupe du Monde qui arrive, mais Neymar comme Mbappé devront faire attention ! Outre l'aspect défensif de la Juventus, il faudra aussi se méfier de Dusan Vlahovic, machine à marquer, ou encore de l'ancien Marseillais Arkadiusz Milik.

Vu la puissance offensive des deux équipes, on devrait donc assister à un grand match, débridé et à l'intensité des grands soirs.