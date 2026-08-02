Maroc : le coach Amine El Karma attise les convoitises

Amine El Karma continue de voir sa cote grimper. Plus jeune entraîneur à avoir remporté deux Coupes du Trône, d’abord avec la RS Berkane, puis avec son club formateur de l’Olympic Safi, le technicien marocain a marqué l’histoire en offrant au club de sa ville natale le premier titre de son histoire. Avec un effectif pourtant considéré comme modeste, il a également décroché une qualification historique pour la Coupe de la CAF, avant de quitter son poste après un excellent début de saison.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, le technicien de 38 ans attise désormais les convoitises. Courtisé par les trois plus grands clubs de Jordanie – Al-Hussein, Al-Wehdat et Al-Faisaly – il a finalement privilégié une poursuite de carrière au Maroc. Son nom figure aujourd’hui parmi les pistes étudiées par le Wydad Casablanca, l’AS FAR et le FUS Rabat, tandis que des négociations très avancées avaient également eu lieu cet été avec le COD Meknès. Réputé pour son professionnalisme, son travail avec les jeunes et sa capacité à construire des projets sportifs durables, Amine El Karma est devenu l’un des entraîneurs marocains les plus recherchés du moment.