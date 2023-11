OM-OL : les supporters lyonnais interdits de déplacement

Le 6 décembre prochain, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais vont se retrouver à l’Orange Vélodrome. C’est en tout cas ce qui est prévu pour le moment. En effet, les Gones ne sont pas pour retourner dans la cité phocéenne alors que leur bus a été caillassé il y a deux semaines. D’autant que les supporters phocéens seront autorisés à assister à la rencontre puisque l’OM n’a reçu aucune sanction de la LFP. Ce qui choque l’OL. Les Lyonnais, eux, seront privés de leurs fans puisque certains d’entre eux ont eu une attitude déplorable dans le stade le 29 octobre dernier (chants racistes, saluts nazis, cris de singe). Ce vendredi, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a confirmé la nouvelle.

«Pour moi, le mal est fait. Quand il y a une interdiction de déplacement de supporters, comme ça va être le cas le 6 décembre, c’est la défaite du partage. Maintenant, je pense que la solution imaginée aujourd’hui est probablement la moins mauvaise des options restantes. Cette sanction contre des supporters de l’OL, compte tenu de ce qui s’est passé dans le parcage lyonnais avec ces chants homophobes et ces gestes antisémites, est parfaitement compréhensible et légitime. C’était souhaitable. Il y a maintenant un dispositif de sécurité que la préfète de police renforce en faisant attention à chaque détail et à l’optimisation de ce qui a pu pêcher. S’il y a le moindre débordement de supporters marseillais lors de ce match, il faudra vraiment en tirer les conséquences extrêmement fermes. J’ai appelé à un sursaut. Avec la ligue, le ministère de l’Intérieur, les clubs, les associations de supporters, il faut une prise en main de ces enjeux d’élimination de la violence de nos stades et de lutte contre toutes les formes de discrimination. Il faut qu’on en finisse avec ça. Le mal est fait. Ce régime mis en place est un pis-aller. Il faut derrière une action absolument résolue pour que ces choses ne se reproduisent plus. On ne doit pas avoir un petit nombre d’abrutis qui entraîne une défaite du sport.» Le message est passé…