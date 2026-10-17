BL : le BvB est le nouveau leader malgré son nul, bonne opération pour Mayence

La période de moins bien se confirme pour le Borussia Dortmund. Après avoir concédé le nul à domicile face au Werder le week-end dernier, puis perdu à Bodo/Glimt en milieu de semaine en Ligue des Champions, le club allemand enchaîne un 3e match de suite sans victoire. Le BvB n’a pas réussi à faire mieux qu’un match nul sur le terrain de l’Union Berlin (0-0). C’est suffisant pour prendre la tête mais Fribourg et le Bayern peuvent lui passer devant à l’issue de cette 6e journée de Bundesliga.

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Le Rekordmeister reçoit notamment le RB Leipzig à 18h30. Dans les autres matchs de cet après-midi, Mayence réalise une excellente affaire en allant gagner à Schalke (1-0) et fait un bond de 4 places au classement. Les hommes d’Urs Fischer sont désormais 5es à une petite longueur du podium. Hambourg l’emporte contre Stuttgart en toute fin de rencontre (1-0). Le Werder est parvenu à refaire son retard sur Paderborn mais est accroché à domicile (2-2). De son côté, Elversberg a fini par venir à bout d’Augsbourg (4-3), qui enchaîne donc un 4e match sans victoire.

Les résultats des matchs de 15h30 :

Elversberg 4 - 3 Augsbourg : Petkov (4e), Günther (7e), Rohr (28e), Schmahl (89e) ; Rieder (sp 45e+9), Gregoritsch (sp 76e), Komur (90e)

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Hambourg 1 - 0 Stuttgart : Muheim (88e)

Schalke 04 0 - 1 Mayence : Tietz (24e)

Union Berlin 0 - 0 Borussia Dortmund

Werder Brême 2 - 2 Paderborn : Füllkrug (59e, sp 65e) ; Marino (18e), Tigges (30e)