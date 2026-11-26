Le premier succès européen de Carlos Vicens avec l’OL attendra. Et on imagine mal le technicien espagnol se satisfaire du match nul concédé par son équipe face aux Norvégiens de Lilleström ce soir en Ligue Europa (0-0). Malgré une domination territoriale sans partage (quasiment 70% de possession de balle) et presque 22 tirs au compteur, les Lyonnais se sont longtemps heurtés à un bloc regroupé et discipliné. Une séquence devrait quand même alimenter les débats dans les prochaines heures : ce penalty annulé pour les Lyonnais en toute fin de rencontre (89e).

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Pris en tenaille par deux adversaires, Loïs Openda s’écroulait dans la surface. L’arbitre autrichien M. Gishamer désignait sans surprise le point de penalty, avant d’être appelé par le VAR et de se déjuger, considérant qu’un défenseur avait poussé le ballon avant la faute du deuxième sur l’attaquant lyonnais. « Le penalty ? Je vois que je contrôle. Je passe entre les deux joueurs, je sens un contact donc je tombe. Mais après, je n’ai pas revu les images, confiait Openda au micro de Canal+ après la rencontre. L’arbitre décide de ne pas le donner. C’est sa décision. Est-ce que c’est injuste ? Je n’ai pas encore revu, mais après, je sens le contact. Peut-être qu’il y en a un qui touche le ballon avant. Mais je le sens (ce contact). »

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«Plus je vois les images, plus ça me fait réfléchir»

Quelques instants plus tard, les caméras du diffuseur captaient la réaction du Belge dans les coursives du Groupama Stadium, visiblement stupéfait par l’annulation du penalty, avant celle d’un carton rouge adverse dans le temps additionnel. « Il n’y a pas de débat », estimait Olivier Dacourt sur le plateau de Canal+, quand Mickaël Landreau, ancien porte-parole au sein de la Direction de l’arbitrage français, ajoutait : « pas de débat, c’est clair, net et précis, et pour moi, c’est une très très mauvaise analyse. Ce n’est pas parce qu’un défenseur touche la balle qu’il n’y a pas faute et penalty. Il y a faute 100 fois, le ballon n’est pas hors de portée d’Openda, c’est un tournant décisif du match. La VAR s’est seulement concentrée sur le défenseur qui touche la balle. »

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Le défenseur autrichien de l’OL, Felix Bacher, allait dans le même sens : « si j’avais été arbitre, j’aurais naturellement sifflé le penalty, Loïs est poussé et bloqué, ça me paraît logique ». Son entraîneur Carlos Vicens n’en pensait pas moins en conférence de presse : « on aurait aimé une autre décision. Plus je vois les images, plus ça me fait réfléchir. Il y a contact sur Loïs », insistait l’ancien entraîneur de Braga. Une décision vécue comme une injustice, mais que les Lyonnais devront vite devoir digérer. Ils sont ce soir 14es de la phase régulière de Ligue Europa, mais peuvent toujours espérer décrocher un top 8. Il faudra pour ça faire le travail face aux Belges de l’Union Saint-Gilloise, aux Polonais de Jagiellonia et aux Allemands de Leverkusen.