José Mourinho envoie valser les critiques sur le jeu du Real Madrid !

Drôle de soirée pour le Real Madrid. Les troupes de José Mourinho se sont imposées sur le score de 2-1 face à l’Inter pour lancer leur campagne de Ligue des Champions. Un bon résultat donc… Mais du côté de la capitale espagnole, les premières réactions des supporters et des médias sont loin d’être positives, puisqu’on parle déjà d’une prestation assez inquiétante des Madrilènes. Il faut dire que leur entame de match a été catastrophique, et qu’ils ont souvent été dominés dans le jeu pendant le match, n’ayant aucun véritable temps fort et affichant, une fois encore, de grosses difficultés à créer du jeu.

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Même s’il faut aussi signaler que le Real Madrid s’est créé de nombreuses situations, gâchées par des joueurs offensifs peu inspirés, le constat dressé par les médias madrilènes est donc assez négatif ce soir, sachant que l’équipe sortait d’une défaite face au Betis. Et les sensations au stade ne semblaient pas forcément meilleures, puisqu’il y a eu des sifflets à plusieurs reprises, contre l’équipe et contre certains joueurs comme Vinicius Jr et Kylian Mappé.

Mourinho se justifie

Interrogé sur toutes ces critiques, José Mourinho a tenu à défendre ses joueurs. « Je préfère dire que c’était un match fou, il y a tant de critiques quand les matchs sont ennuyeux, aujourd’hui c’était fou, ça aurait pu faire 7-6 sans problème. […] On aurait pu signer le 3-0 à la fin de la première période. Nos buts viennent d’erreurs de l’Inter, mais je veux donner du crédit à mes joueurs, la pression ça s’entraîne, le but de Valverde, on l’a travaillé. On ne peut pas tout critiquer. Une chose c’est de ne pas contrôler le match, mais eux non plus ne le contrôlaient pas. Courtois a fait beaucoup d’arrêts oui, mais nous aussi. Combien de buts on a raté ? Beaucoup », a-t-il expliqué sur Movistar.

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En conférence de presse plus tard, il s’est encore exprimé : « je n’ai pas pu faire ce que je voulais faire, comme des changements plus tôt (à cause des blessures, NDLR). […] Je ne peux pas dire qu’on ne va pas bien jouer au foot. L’opinion des supporters est très importante, mais je ne peux pas dire ça. Si je suis fâché par les sifflets ? Je ne commente pas les réactions du public. Je ne le fais pas aujourd’hui, et je ne vais jamais le faire. […] Vous aimez ce genre de questions, de savoir si je suis fâché ou non avec le public. Mais pas du tout. Je suis content d’avoir pris les trois points ». De quoi convaincre des Madrilènes déjà inquiets ? Clairement pas…