La bombe Cristiano Ronaldo met le feu à l'Angleterre, les détails de la nouvelle offre du Real Madrid pour Kylian Mbappé

L'Angleterre attend CR7 de pied ferme !

Comme annoncé depuis hier soir, Cristiano Ronaldo est proche d'un départ de la Juventus, direction Manchester City pour le quintuple Ballon d'Or. Forcément, cela a l'effet d'une véritable bombe outre-Manche ! Comme l'indique le Daily Express sur sa couverture : «City est en pourparlers pour signer Ronaldo», le club mancunien «cherche à conclure un accord avec la Juventus.» C'est bien réel, CR7 pourrait revenir en Premier League ! Le Portugais fait donc très logiquement la Une de tous les journaux du pays ce matin. A l'image du Times ou encore du Guardian qui s'enflamment littéralement pour cette info. Mais que dire du Daily Star qui se demande «si City pourrait-il réaliser un gros coup avec Ronaldo ?» Pour le Daily Mail, «City négocie pour s'emparer de la légende de United, Ronaldo.» Car oui, CR7 a joué chez les Red Devils entre 2003 et 2009. C'est donc un véritable coup de tonnerre qui s'abat sur le royaume de sa Majesté !

«Mbappé aux portes du Real»

L'autre feuilleton qui passionne les foules et met carrément l'Espagne en ébullition, c'est le dossier Kylian Mbappé au Real Madrid ! Alors qu'hier, les Merengues avaient formulé une première offre de 160M€ au PSG, refusé immédiatement par la direction parisienne, le club madrilène est revenu à la charge hier soir. Cela fait la Une du quotidien L'Équipe ce matin qui estime que «Mbappé aux portes du Real» ! «Après une nouvelle offre de 180 M€, le PSG a accepté d'ouvrir les discussions avec le Real Madrid, ce qui laisse entrevoir un départ de plus en plus probable de l'attaquant parisien.» Dans ses pages intérieures Le Parisien rapporte que cette offre de 180 M€ «fait réfléchir Paris.» «La nouvelle proposition du Real Madrid a assoupli la position du PSG qui semblait prêt à ouvrir les négociations.», indique le journal francilien. Car en Espagne, on évoque carrément une signature imminente du prodige français au Real Madrid ! Marca aussi accorde sa Une sur la nouvelle offre de 180 M€ de la Casa Blanca pour Kylian Mbappé ! «170+10M€, Madrid augmente son offre et considère qu'un accord est proche. Le dossier Mbappé est au bord de la rupture», estime le quotidien. Pour AS, c'est «l'offensive finale du Real Madrid, Mbappé au bord du gouffre. Le club offre 170 millions d'euros plus un bonus de 10 euros pour Mbappé. L'effectif du PSG pense que le départ du crack est inévitable.» Bref, ça part dans tous les sens !

L'Europe s'enflamme pour le tirage au sort de la Ligue des Champions

Hier soir avait lieu le tirage au sort de la plus belle compétition de club : la Ligue des Champions. Michael Essien et Branislav Ivanovic ont eu la main lourde pour nous offrir de belles rencontres à venir ! C'est A Bola qui nous gratifie d'une superbe Un ce matin avec ce titre : «venez nous chercher !» Le FC Porto notamment est tombé dans ce qu'on pourrait appelé le groupe de la mort avec l'Atlético de Madrid, Liverpool et l'AC Milan. Sacré programme ! En revanche, en Espagne et du côté de Barcelone particulièrement on est ravis de tomber dans le même groupe que le Bayern Munich car c'est l'heure de la revanche s'exclame Mundo Deportivo et Sport ce matin ! Pour l'Esportiu, c'est «un groupe qui vous invite à vous dresser contre lui»! Pour AS, les Colchoneros sont effectivement tombés dans le groupe de la mort mais faites confiance à El Cholo Simeone pour jouer le coup à fond. Sinon, concernant nos clubs français, le PSG se retrouve dans une poule relevée également avec Manchester City, son bourreau de l'an dernier, le RB Leizpig et le Club Bruges ! C'est donc «l'heure de retrouvailles» comme le résume L'Équipe. De son coté, le LOSC aura fort à faire contre le Séville FC, le RB Salzbourg et Wolfsbourg.