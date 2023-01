OL : Bradley Barcola réagit à son premier but en professionnel

La vérité d’hier n’est peut-être plus celle de demain. Alors qu’il souhaitait se faire prêter cet hiver pour accumuler du temps de jeu, Bradley Barcola s’est illustré ce samedi en Coupe de France face à Metz en inscrivant son premier but chez les professionnels. Titularisé sur le côté gauche de l’attaque rhodanienne, l’ailier de 20 ans a ouvert le score à la 60e minute de jeu d’une belle frappe dans un angle fermé.

La suite après cette publicité

«Ça fait du bien. C’est une très bonne victoire. En deuxième mi-temps, je me suis lâché. C’est une très grande fierté de marquer ce premier but en professionnel, en plus à domicile, devant ma famille», a confié le natif de Villeurbane au micro d’OL Play après la rencontre.

À lire

Coupe de France : l’OM s’en sort à dix contre onze, l’OL arrache la qualification, Clermont éliminé