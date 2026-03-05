Filipe Luis sort du silence après son départ

L’ex-coach de Flamengo part la tête haute en étant sorti du silence hier soir. En effet, après la victoire 8-0 des siens face à Madureira en championnat, Filipe Luis (40 ans), notamment vainqueur de la Copa Libertadores et de la Série A brésilienne, avait été limogé par la direction sud-américaine, il y a peu plus de 24 heures. Désormais une page semble se tourner pour lui, mais l’ancien entraîneur a voulu adresser un joli message à l’ensemble du groupe avant de prendre définitivement la porte de sortie. Sur ses réseaux, il a déclaré : « Aujourd’hui, je dis au revoir au club qui a été ma maison pendant près de 7 ans, le Clube de Regatas do Flamengo. 9 titres en tant que joueur et 5 titres en tant qu’entraîneur. Des réalisations qui sont entrées dans l’histoire, des nuits inoubliables et de l’affection que je n’oublierai jamais. Chaque coupe remportée était le fruit d’efforts, de travail, de courage et, surtout, de l’amour pour ce blason. Je remercie le conseil d’administration qui m’a donné l’opportunité d’avoir vécu ce cycle victorieux et je serai toujours reconnaissant de la confiance qui m’a été accordée pour construire une trajectoire aussi marquante ». Puis, il a poursuivi avec des mots touchants envers son vestiaire et les fans.

« Aux joueurs, mon respect éternel. Vous êtes des géants. Ce sont des hommes de caractère, des professionnels dévoués, des champions sur et en dehors du terrain. Rien de ce que nous avons accompli n’aurait été possible sans le dévouement et l’union de chacun. Je ne peux que vous remercier pour cette opportunité. Plus qu’un adieu, c’était une démonstration de respect, d’affection et d’unité que je porterai pour le reste de ma vie. Vous avez transformé un moment difficile en quelque chose d’inoubliable. Merci d’honorer ce maillot tous les jours et de m’honorer en tant qu’entraîneur et en tant que personne. Vous aurez toujours mon respect, mon admiration et ma gratitude. Et aux fans… vous êtes l’âme de tout cela. Vous avez poussé, vibré, souffert et cru. Nous avons été champions ensemble ! Je porte dans mon cœur chaque chant, chaque applaudissement et même chaque critique, car tout faisait partie de ce chemin. Je pars en paix, la tête haute et la conscience tranquille. Le football est fait de cycles, et le nôtre était historique ». Les adieux sont douloureux, mais pleins d’honnêteté.