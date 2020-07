Serie A : le Napoli s'en sort bien contre Sassuolo et ses quatre buts refusés !

Pour le compte de la 36e journée de Serie A, le Napoli (7e, 56 points) accueillait Sassuolo (8e, 48 unités) ce samedi soir au Stadio San Paolo. Après leur défaite contre Parma, les Partenopei voulaient renouer avec la victoire pour revenir à un petit point de l'AC Milan, sixième. Les Neroverdi pouvaient de leur côté se rapprocher de leur adversaire du soir en cas de succès. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les locaux ont eu très chaud, alors que les visiteurs méritaient eux bien mieux.

Dès la 8e minute, Hysaj ouvrait le score pour l'équipe de Gennaro Gattuso. Mais derrière, les Napolitains ont beaucoup subi. Les visiteurs ont même marqué quatre fois, mais tous les buts ont été refusés pour hors-jeu (Djuricic à la 32e et 37e, Caputo à la 49e et enfin Berardi à la 61e) ! Politano a lui trouvé le poteau en fin de partie (87e) avant le but du break de son coéquipier Allan (90e+4, 2-0). Avec ce succès dans ce match au scénario inédit, le Napoli se retrouve donc à un point de l'AC Milan au classement, alors que Sassuolo est toujours huitième et ne jouera pas sur la scène européenne en 2020-2021.