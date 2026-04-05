Un supporter de l’Atlético à Lamine Yamal : " tu es moche, va jouer pour le Maroc "

Les actes déplacés, pour ne pas dire racistes, n’en finissent plus en Espagne. Samedi soir, lors de la victoire du FC Barcelone contre l’Atlético de Madrid (1-2), Lamine Yamal a, une fois de plus, été visé par une remarque dégoutante.

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Alors que la star du Barça s’apprêtait à tirer un corner, un supporter des Colchoneros s’en est pris à l’Espagnol en déclarant : « tu es moche, va jouer pour le Maroc ». Une remarque qui devrait logiquement faire réagir, mais qui symbolise surtout le fléau touchant actuellement la planète football.