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Un supporter de l’Atlético à Lamine Yamal : " tu es moche, va jouer pour le Maroc "

Par Josué Cassé
1 min.
Lamine Yamal avec le FC Barcelone @Maxppp
Atlético 1-2 Barcelone

Les actes déplacés, pour ne pas dire racistes, n’en finissent plus en Espagne. Samedi soir, lors de la victoire du FC Barcelone contre l’Atlético de Madrid (1-2), Lamine Yamal a, une fois de plus, été visé par une remarque dégoutante.

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Alors que la star du Barça s’apprêtait à tirer un corner, un supporter des Colchoneros s’en est pris à l’Espagnol en déclarant : « tu es moche, va jouer pour le Maroc ». Une remarque qui devrait logiquement faire réagir, mais qui symbolise surtout le fléau touchant actuellement la planète football.

Pub. le - MAJ le
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